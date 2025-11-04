2025年11月3日、韓国・ニューシスは、日本を旅行目的で訪れていた韓国人の女が、滞在期限を10日ほど過ぎて公園の公衆トイレで過ごしていたところを警察に発見され、入管難民法違反の疑いで逮捕されたと報じた。記事によると、兵庫県警神戸水上署は、住所不定・職業不詳の韓国籍の女（54）を、入管難民法違反（不法滞在）の疑いで1日に逮捕した。女は今年7月23日に観光目的で日本に入国し、10月21日までの滞在が許可されていたが、