2025年11月の指定日に、北海道弟子屈町の川湯温泉エリアにある硫黄山にて、『硫黄山ライトアップ』が開催されています。 噴煙に映える光が生み出す幻想的な風景は、まるで大地そのものが息づいているかのよう。 画像：株式会社弟子屈町振興公社 秋の冷たい空気と活火山のけむりが交わる、特別な夜の体験を楽しむことができますよ。詳細情報 硫黄山ライトアップ開催期間：2025年11月1日、2日、8日、15日、22日、23日、29日ライ