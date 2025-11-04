モデルのトリンドル瑠奈（31）が4日、スペースクラフト・エージェンシーに移籍したことを自身のインスタグラムで発表した。【写真】インスタ開設で透明感あふれるポートレートを公開したトリンドル瑠奈瑠奈は「ご報告」と書き出すと「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました」と報告。「これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。トリンドル瑠奈は1994年3月10日生まれ、東京都出身