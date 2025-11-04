寒さが深まる季節に欲しくなるのが、タートルネックセーター。特に、着回しやすいベーシックな1枚があれば、毎日のコーデに頼りになりそうです。今回は、【ユニクロ】の定番タートルネックセーターにフォーカス。40・50代のお手本になりそうなコーデを多数投稿しているインフルエンサー、@mhi_7746さんによる「サマ見えコーデ」とあわせてご紹介します。