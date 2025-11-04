Image: 19 STUDIO / Shutterstock 企業と消費者との間にギャップを感じるなぁという話が聞こえてきました。Apple（アップル）事情通のマーク・ガーマン氏いわく、今年の年末商戦でAppleはかなり高い目標値を掲げているというのです。めざせ、売上10％から12％増！ガーマン氏いわく、Appleが今年の年末商戦（今四半期）に向けて目標として掲げる、つまり想定している売上額は1400億ドル。日本