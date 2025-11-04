モデルのトリンドル瑠奈（31）が4日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を移籍したことを報告した。「ご報告。」との書き出しで、「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました」と投稿。「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と絵文字を添えてファンらに呼びかけた。モデルで女優のトリンドル玲奈（33）の妹で、2020年10月に芸能界入り。これまでプラチナムプロダクションに所属し