タレントでモデルのトリンドル瑠奈が４日、自身のＳＮＳで芸能プロダクションのスペースクラフト・エージェンシーに所属することを発表した。タレントでモデルのトリンドル玲奈の妹で、姉と同じくモデルなどで活躍する瑠奈。自身のＳＮＳでは「この度、スペースクラフト・エージェンシーに所属する事になりました。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントを寄せている。