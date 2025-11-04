元雨上がり決死隊の宮迫博之が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ＴＫＯ」木下隆行のタイ移住を止めていたことを明かした。この日は「【闇芸人トーク】しんいちとみなみかわを呼んだら、人の悪口ばかりになりました」というタイトルで動画をアップ。お笑いタレントのみなみかわ、お見送り芸人しんいちとともに、おでんを食べながらトークを展開した。冒頭で早速、木下の話で盛り上がった３人。宮迫は手始めに「３０年

