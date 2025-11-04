森林整備の中で生まれた木材を活用して作られたベンチなどのお披露目式が４日、大町市で行われました。園児「ありがとうございました」関係者にお礼を伝えたのは大町市の「たけのこ保育園」の子どもたち。園児たちが通う保育園のウッドデッキや公園内のベンチが新たに生まれ変わりました。大町市の大町運動公園で行われたお披露目式には市の関係者などおよそ30人が出席しました。これは大町市と市有林を活用するサントリーに