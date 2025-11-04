巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏が来季の２軍監督、ソフトバンクなどでコーチを務めた田口昌徳氏が２軍バッテリーコーチに就任すると発表した。２人はこの日、秋季キャンプが行われているジャイアンツタウンを訪れてあいさつ。阿部監督は「（２人と）たくさん話せたので。もちろん２軍のことは全てお任せしようかなと思いますし、密に連携を取りながらやっていきたいなという話をさせていただきま