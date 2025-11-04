テレビアニメ【推しの子】第3期スタートを祝うイベント『【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA』が28日から東京・東急プラザ渋谷4階特設スペースにて開催されることが発表された。【画像】もうクリスマス？描き下ろしイラストのグッズ一覧今回のPOP UPではテレビアニメ【推しの子】より「プレゼント」をテーマにした特別な描き下ろしイラストを使用したスペシャルなグッズを多数先行販売するほか、購入特典ノベ