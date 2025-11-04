きょう午後6時すぎ、神奈川県山北町で、走行中のJR御殿場線の上り列車が動物と衝突する事故がありました。運転士によると、電車が衝突したのは子グマとみられ、衝撃によりその場で死んだ可能性があるということです。当時、電車は谷峨駅から山北駅に向けて走行中で、乗客およそ80人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。この事故で御殿場線は上下線ともに一時運転を見合わせていましたが、午後7時半すぎにいずれも再開しま