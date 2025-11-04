韓国の情報機関は4日、北朝鮮によるアメリカとの対話に向けた動向が確認され、今後、米朝首脳会談が行われる可能性が高いと分析していることを明らかにしました。韓国の情報機関「国家情報院」は4日、北朝鮮が米朝対話に向けて水面下で調整を進める動きが確認されていることを明らかにしました。北朝鮮側がアメリカ政府の北朝鮮に対応する担当者の動向を分析していたことや、金正恩総書記が核武装に関する発言を控えていることなど