9月に都内の自宅マンションが火事になったタレント林家ペー（83）パー子（77）夫妻のチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集い大演芸大会」が4日、東京・品川区のきゅりあんで行われた。10月20日に浅草でも開催した第2弾。林家たい平（60）を中心に歌手岩崎宏美（66）、タレントのテリー伊藤（75）、女優で声優の戸田恵子（68）らが集まった。林家たい平とラジオで共演経験があるフリーアナウンサーの坂口愛