11月3日、大島優子がInstagramを更新した。【写真】「BIG LOVE」宮澤佐江＆秋元才加との写真を公開同日に昼と夕方の2部構成のファンミーティングを開催した大島は、今回の投稿で、「1部は佐江ちゃん才加がゲストで来てくれました」「ゲストというより、もはや3人のファンミーティングでしたけどね」と、AKB48時代にチームKメンバーとして共に活動し、“心友トリオ”として仲の良い宮澤佐江、秋元才加をゲストに招いたことを報告。