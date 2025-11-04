キャピタルA（旧エアアジアグループ）は、中東の拠点をバーレーンに設けることを検討する。バーレーン運輸通信省と意向書を締結した。バーレーンを中東の航空、エンジニアリング、物流の拠点として、世界的な拡大計画を推進する。2030年までにバーレーンを拠点とする航空運送事業許可（AOC）を取得し、ナローボディ機で中東や中央アジア、アフリカ、欧州主要都市への運航を目指す。マレーシアやタイ、フィリピン、インドネシアとバ