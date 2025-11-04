NHK音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送後7：30〜8：42）が4日に放送され、芦田愛菜の8歳当時の歌声が注目を集めた。【写真】貴重…2012年芦田愛菜が 『わが心の大阪メロディー』出演毎年恒例の「大阪メロディー」。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを、生放送・生演奏で届けた。歴代の名場面を振り返り、桑名正博さん、円