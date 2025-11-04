◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第２日Ｂブロック▽東大９―８立大（４日・神宮）東大が５点差を逆転し、立大に白星発進した。米国人の父を持ち、早大２年で司法試験の予備試験に合格後、東大に転入したスタンリー翔唯（かい）内野手（２年＝早実）が「４番・ＤＨ」でスタメン出場。４回には反撃ののろしを上げる右前安打を放ち、勝利に貢献する活躍を見せた。東大受験前にはＹｏｕＴｕｂｅの人気番組「令和の虎Ｙｏｕ