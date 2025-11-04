巨人の森田駿哉投手は４日、ジャイアンツタウンスタジアムで、約１９０球の投げ込みを行うなど、意欲的に汗を流した。秋季キャンプで、投手陣はブルペンで１３０球のノルマを課されている。森田は１日には２０７球を投げ込んでいたが、この日も約１９０球の熱投。シーズン終了後から投げているスライダーは、杉内俊哉投手チーフコーチから教わったもの。「まだまだいいボールも悪いボールもある。そこ（いいボール）の確率を増