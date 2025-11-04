2008年2月、ワシントンで演説するディック・チェイニー米副大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】AP通信によると、ディック・チェイニー元米副大統領が3日、肺炎や心血管疾患の合併症で死去した。84歳。2001年9月の米中枢同時テロ後、イラク戦争を強力に推進した共和党ブッシュ（子）政権の強硬派。老練な政治手腕で「史上最強の副大統領」との異名を取ったが、開戦判断の誤りを批判された。1991年の湾岸戦争時は国防長