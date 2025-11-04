名古屋市の小学校教師らによる盗撮事件を受け11月4日、市が設置した調査委員会が開かれ、調査していた「不適切な指導」が疑われたケースについて「性的な意図はなかった」と結論付けました。教師による児童の盗撮事件を受け、名古屋市は調査委員会を設置し、市内の児童福祉施設などの職員およそ4100人を対象に、児童への性的な言動や不適切な指導について情報提供を求めていました。寄せられた情報の中には、支援の過