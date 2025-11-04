横浜市役所（資料写真）横浜市は４日、懲戒処分の指針を一部改正したと発表した。盗撮などを罰する性的姿態撮影等処罰法の制定や市職員による不祥事が絶えない現状を鑑み、勤務時間外でのわいせつ行為に対して処分を厳格化した。施行は１日付。これまでの指針では、「免職または停職」「免職、停職または減給」と規定されていた勤務時間外での淫行や痴漢行為、盗撮行為を改正後はすべて原則「免職」とした。県迷惑行為防止条例