11月は、子どもや若者の育成を支援する強調月間です。県内では昨年度、児童虐待の相談件数が過去最多となっていて関心を高めてもらおうと４日、長野市で啓発活動が行われました。「おはようございます。子どもの健全育成です」４日朝、JR長野駅では県や長野市の職員・警察などおよそ20人が児童虐待の防止などを呼びかけました。県によりますと昨年度、県内の児童虐待の相談対応件数は「2833件」と前の年度より「59件」増え、1990年