本格的な冬の準備が進んでいます。上水内郡・信濃町では４日、除雪車の安全を願う出動式が行われました。子どもたちの合図で出動した除雪車。豪雪地帯の安全を守ります！信濃町で行われた除雪出動式には長野国道事務所の職員や除雪を請け負う業者のほか今年初めて「信濃小中学校」の1年生も参加しました。「がんばってね～」除雪車や凍結防止剤を散布する車に野尻湖の水をかけて、除雪作業の安全を祈願しました。そして運転