水面に映し出される赤や黄色に色づいた山々。美ヶ原高原の東にある景勝地上田市の巣栗渓谷です。流れ落ちる水を背景に、カエデやカラマツなどの色づきが映え、この時季だけの景色を楽しむことができます。紅葉は例年より1週間ほど早く始まったもののなかなか気温が下がらなかった今シーズン。先週から本格的に冷え込みようやく見頃を迎えました。巣栗渓谷の紅葉は「11月10日ごろ」まで楽しめるということです。そして山頂付