あの「ドラゴンクエスト」の人気キャラクター・スライムが、立体グミになって登場！スクウェア・エニックスから発売される「ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ」は、まるでゲームの世界から飛び出してきたようなリアルな立体感が魅力。全国のプレミアム・アウトレットやコンビニなどで順次販売される、ファン必見の新感覚スイーツです♡ ドラゴンクエスト×グミの夢コラボ！ 立体的でかわいらしい「ス