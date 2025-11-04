Photo: 武者良太 一度使い出すと、全部そろえたくなっちゃうよねこういうの。電子楽器の分野でここ15年くらいの流行の1つがガジェット楽器。デジタルのチカラを駆使して、コンパクトな筐体ながら太い音が鳴らせるし、単体でもシーケンスできるモノが多く、手慰みのおもちゃ楽器として使うだけではなく、本気のマシンライブなどでも活躍中です。ローランドがAIRA Compactというシリーズを打ち