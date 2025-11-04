スターバックスは11月4日、中国のオルタナティブ資産運用会社である博裕投資（ボーユー・キャピタル）と戦略的提携を締結し、合弁企業を設立してスターバックスの中国市場での小売事業を共同運営すると発表しました。スターバックスの中国事業の持ち株支配権は最終的に博裕投資が取得しました。合意によると、博裕投資は合弁企業の株式を最大で60％取得します。スターバックス側は株式の40％を保有し、引き続きスターバックスのブ