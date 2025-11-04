seizaが、新曲「金木犀」を明日11月5日に配信リリースする。 （関連：SAWTOWNE、TAK、FLAVOR FOLEY……世界で育つボカロカルチャー、シーン拡張の鍵を握る海外ボカロPたち） メジャー5作目となる本楽曲は、愛していた人への忘れられない想いを、日常性に富んだ歌詞で切なく歌った冬のラブソング。編曲はトオミヨウが手掛けている。配信ジャケットはメレが担当した。 また、11月5日20時には本楽曲