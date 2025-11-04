 和田唱が、ビルボードライブ大阪公演を2026年2月10日に開催する。 （参考：稲垣吾郎と草磲剛、スタッフ、上野樹里＆和田唱夫妻まで香取慎吾が考える“パートナー”の関係性） およそ5年半ぶりのビルボードライブ大阪公演となる今回は、ギターやピアノなどをひとりで演奏。ルーツ音楽を中心にカバーで構成されたステージで、音楽に造詣の深い彼ならではの選曲