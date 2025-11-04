J2サガン鳥栖は9日、佐賀県の基山町民会館でアウェー富山戦のパブリックビューイングを実施する。「筑後川流域クロスロード協議会」（同県鳥栖市、基山町、福岡県久留米市、同県小郡市）と佐賀県プロサッカー振興協議会との共催で観覧無料。2日の第35節徳島戦に0―0で引き分けた鳥栖は16勝9分け10敗の勝ち点57で8位。残り3試合で自動昇格ラインの2位V・ファーレン長崎とは勝ち点6差、J1昇格プレーオフ（PO）圏内の6位仙台とは