日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の公式インスタグラムに、１２年ぶりドラマ出演が話題の俳優・内博貴（３９）が登場した。４日に「＃エスケイプオフショット」と投稿されたのは、畑中一成を演じた内と恋人・莉里役の影山優佳の２ショット。肩を寄せ合う姿に「会社の屋上でこっそりあっている２人お昼時に密会はＮＧですよ！」とコメントした。内は１０月２２日放送の