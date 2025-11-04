１１月４日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、拉致被害者の帰国を求める集会で、高市首相が北朝鮮に日朝首脳会談を打診したという東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、高市早苗首相は３日、東京都内で開かれた拉致被害者の帰国を求める国民大集会で、北朝鮮に金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談開催を打診したと明らかにした。「被害者の命と国家の主権がかかった問題に対