船橋競馬所属の石崎駿調教師（４２）は４日、船橋競馬３Ｒ「谷津千潟賞」（３歳、１５００メートル、１１頭立て）に管理馬キュイジニエール（牝、山口達弥騎乗）を出走させ１着。１１月３日船橋競馬第３Ｒでの初出走（ワナカ＝２着）以来、開業２戦目で初勝利を挙げた。単勝２番人気の支持を受けたキュイジニエールは後続に４馬身差を付ける逃げ切り勝ち。騎手時代地方通算１４８２勝を挙げた石崎駿師にとって、トレーナー転身