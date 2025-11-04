三つどもえの戦いです。任期満了に伴う三島村の村長選挙が4日告示され、現職と新人のあわせて3人が立候補を届け出ました。 三島村の村長選挙に立候補したのは、届け出順に新人で元三島村議会議員の岩切平治さん(70）、新人で元三島村経済課長の日高真吾さん(55）、現職で5期目を目指す大山辰夫さん(67)の3人で、いずれも無所属です。 三島村は竹島と黒島、硫黄島の3つの有人島からなり、人口は356人です。人口減少や、基幹産業と