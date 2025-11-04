【台風２５号】に続き 次の台風発生へ フィリピン付近の「強い台風２５号」は西に進んでいて、東南アジアに向かうため日本への影響はありませんが、しかし気象庁によると、これとは別の「熱帯低気圧」が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。 シミュレーションでは、この「台風」に発達する見込みの「熱帯低気圧」の方が、日本に接近する可能性もあります。 ５日（水）～１５日（土）の、を、を画像で掲