秋田朝日放送 秋田県能代市の柳町商店街に緑が映える新たなカフェがオープンしました。店長は地元能代出身で、仙台から地元に戻り店を開きました。地域に活気を与えたいと意気込んでいます。 ※動画ニュース配信をご覧ください