秋田朝日放送 秋田市の千秋公園はクマが捕獲されたことから、４日、一度立ち入り規制が解除されましたが、新たなクマの目撃があり再び立ち入りが規制されました。 千秋公園やその周辺では１０月２５日から２６日にかけてクマの目撃が相次ぎました。秋田市は１０月２６日から公園への立ち入りを規制しました。秋田市は公園内に箱わなを設置し、２日に合わせて２頭のクマを捕獲しました。 規制がかけられて１０日目の４日、