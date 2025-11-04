秋田朝日放送 秋田県内でのクマ被害が相次ぐ中、警察官によるクマの駆除の協力に向け、警察庁の幹部が秋田県警本部を訪れ県内の状況を聞き取りました。 クマによる人身被害が相次ぐ中、警察庁は警察官によるライフル銃を使用したクマの駆除を検討しています。 警察庁の幹部が４日県警本部を訪れ、秋田県職員から自治体での駆除の実情やニーズなどを聞き取りました。県内での緊急銃猟の現状やクマ出没の実態・特性な