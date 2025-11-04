秋田朝日放送 秋田県内でクマの目撃や人身被害が相次ぐ中、教育の現場でも対応に追われています。全国や世界から学生が集まる秋田市の大学では被害を防ぐための対策が講じられています。 秋田市雄和にある国際教養大学は森に囲まれた場所に位置し、先月＝１０月は構内にいた学生がクマを目撃しました。 クマを近づけないために３年ほど前から構内と森の境目にある道路で爆竹を鳴らすなどの対策をしてきましたが、今年は回