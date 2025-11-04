ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによるワールドシリーズ（WS）の興奮が冷めやらぬなか、MLB選手会は11月2日（日本時間3日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手137人を発表した。なかにはオプトアウト権（契約破棄条項）を持ち、まだ正式にFAになっていない選手も含まれている。“世界一”のド軍からは7人がFAとなっているが、そのなかには2年連続世界一へ多大なる貢献を果たしたミゲル・ロハス内