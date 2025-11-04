NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演中の女優・橋本愛のオフショットが話題になっている。同ドラマは“江戸のメディア王”として時代の寵児となった蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描き、橋本は蔦重の妻・ていを演じている。橋本は11月2日、自身のInstagramを更新し、《緊張感のある場面が続いても、収録の合間は明るくにこやかなていさん》と記すとともに、トレードマークとなっている黒い丸縁メガネをかけて