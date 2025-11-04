プロバスケットボール選手の五十嵐圭（45）の妻でフリーアナウンサーの本田朋子（42）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。長男が7歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族で誕生日とハロウィンパーティーを楽しむ様子を公開した。【写真】「可愛いなぁ〜」本田朋子アナ＆長男＆長女のハロウィン仮装ショット本田アナは「ハロウィンパーティ＆息子の7歳の誕生日。ドラキュラの仮装で登校し、夜はお誕生日会も開きました。