ひぼう中傷を罰する「侮辱罪」について、2022年の法改正後の運用状況を検証する法務省の有識者検討会は4日の会合で、池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんと、女子プロレスラー木村花さんの母・響子さんにヒアリングを行いました。「侮辱罪」をめぐっては、法改正から3年が経過したことを受け、ことし9月から法務省の有識者による検討会が、ネット上のひぼう中傷に対応ができているかなど運用状況を検証しています。4日に開かれた会議