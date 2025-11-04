SPYAIR・UZが、1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』を12月10日にリリースすることを発表した。本作にはタイトルチューン「State Of Rhymes」を筆頭に、ソロデビュー曲「Take My Wish」、2025年にリリースした「Fly Higher」「Soloist」ほか新録曲を含めた全10曲を収録する予定とのこと。さらに、12月13日にはアルバムタイトルを冠したソロ名義での初のワンマンライブを開催する。◾️1stアルバム『STATE OF RHYMES』202