sumikaが、新曲「Beatnik」を11月5日に急遽配信リリースすることを発表した。◆sumika 動画本楽曲は、「抑圧からの解放」をテーマに片岡健太が作曲・作詞を手掛けた楽曲で、「Beatnik -Bird-」と「Beatnik -Horse-」の2バージョンが存在するとのこと。「Beatnik -Bird-」はTAKU INOUEによるプロデュース音源となっており、アレンジを全てTAKU INOUEが手掛けているバージョンとなっている。一方「Beatnik -Horse-」はsumikaのセルフ