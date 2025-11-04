サヨナラ勝ちとなる２ランを放ち、雄たけびを上げる神奈川大の石崎（中央）＝横浜（立石祐志写す）大学野球の横浜市長杯争奪第２１回関東地区選手権第３日は４日、横浜スタジアムで神奈川大（神奈川１位）−創価大（東京新２位）、杏林大（東京新１位）−松本大（関甲新２位）の準決勝が行われ、神大が４−３で、杏林大が６−０で勝って決勝進出した。神大と杏林大は１４日に開幕する明治神宮大会（神宮球場）の出場権を獲得し