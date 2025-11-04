King & Princeが、12月24日に発売する7thアルバム『STARRING』のジャケット写真と収録内容を公開した。◆King & Prince 画像前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマはなんと映画。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっているとのこと。初回限定盤A