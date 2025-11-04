大正製薬は10月30日、風邪に関する調査の結果を発表した。同調査は、2025年7月31日〜8月4日の間、直近1年間で風邪をひいたことのある20〜69歳の男女1,208人に対し、インターネットで実施したもの。風邪の症状に早めの対処ができなかったことで、風邪が悪化したことはあるかはじめに、風邪の症状に早めの対照ができなかったことで、風邪が悪化したことがあるかを聞いたところ、約7割が「ある」と回答した。早めの対処ができなかった