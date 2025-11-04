KITOKAが、3rdシングル「夏意想作」を11月5日にリリースすることを発表した。◆KITOKA 動画本作は、作詞曲は弟・KAKA、編曲は前2作と同じく音楽プロデューサー湯浅篤とKAKAによる作品。”妄想と能動的 夏を”と詠われ、別れを告げる夏と想いを描いた1曲に仕上がっているという。MVティザー映像もYouTube Shortsで公開された。MVも音源と同じく11月5日0時に公開される。これまで同様にシングルジャケットとともにMVのディレクション